Erste Schätzungen: Fastenal gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Fastenal wird voraussichtlich am 13.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Im Schnitt gehen 16 Analysten von einem Gewinn von 0,327 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,290 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 13 Analysten ein Plus von 12,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 2,34 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,08 Milliarden USD umgesetzt.

18 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,24 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 1,09 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 15 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 9,15 Milliarden USD, gegenüber 8,20 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at