Erste Schätzungen: Fastenal präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Fastenal wird voraussichtlich am 14.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.

Die Prognosen von 15 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,338 USD je Aktie gegenüber 0,290 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 12 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 2,44 Milliarden USD aus – das entspräche einem Plus von 14,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,13 Milliarden USD in den Büchern standen.

Die Erwartungen von 18 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 1,27 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,09 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 15 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 9,33 Milliarden USD, gegenüber 8,20 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at