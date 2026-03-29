Erste Schätzungen: Fastenal vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Fastenal präsentiert in der voraussichtlich am 13.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

15 Analysten schätzen, dass Fastenal für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,297 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,260 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 12 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 11,71 Prozent auf 2,19 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Fastenal noch 1,96 Milliarden USD umgesetzt.

Die Prognosen von 18 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 1,23 USD, gegenüber 1,09 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 14 Analysten durchschnittlich 9,03 Milliarden USD im Vergleich zu 8,20 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at