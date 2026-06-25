Erste Schätzungen: Fastighets Aktiebolaget Trianon Registered B gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Fastighets Aktiebolaget Trianon Registered B wird voraussichtlich am 10.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,355 SEK je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 86,84 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,190 SEK je Aktie erzielt worden waren.

Das vergangene Quartal soll Fastighets Aktiebolaget Trianon Registered B im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 209,4 Millionen SEK abgeschlossen haben – das erwarten 4 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 191,5 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren, um 9,34 Prozent gesteigert.

5 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,24 SEK je Aktie aus. Im Vorjahr waren 1,64 SEK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 840,1 Millionen SEK, gegenüber 790,4 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at