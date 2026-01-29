Erste Schätzungen: Fastighets Aktiebolaget Trianon Registered B gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Fastighets Aktiebolaget Trianon Registered B veröffentlicht voraussichtlich am 13.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,300 SEK je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 70,0 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 1,00 SEK je Aktie erzielt worden waren.

In Sachen Umsatz gehen 4 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 197,0 Millionen SEK aus – eine Minderung von 2,39 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Fastighets Aktiebolaget Trianon Registered B einen Umsatz von 201,8 Millionen SEK eingefahren.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 5 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 1,14 SEK je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 1,15 SEK je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich auf 792,7 Millionen SEK, gegenüber 781,2 Millionen SEK im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at