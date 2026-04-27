Fastighets Aktiebolaget Trianon Registered b Aktie

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WKN DE: A3DNFB / ISIN: SE0018013658

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27.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Fastighets Aktiebolaget Trianon Registered B legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Fastighets Aktiebolaget Trianon Registered B wird voraussichtlich am 12.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,280 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,400 SEK je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten ein Minus von 1,79 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 206,3 Millionen SEK. Im Vorjahreszeitraum waren noch 210,0 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,39 SEK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 1,64 SEK je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 7 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 846,4 Millionen SEK, gegenüber 790,4 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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