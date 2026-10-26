Fastighets Aktiebolaget Trianon Registered b Aktie

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WKN DE: A3DNFB / ISIN: SE0018013658

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26.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Fastighets Aktiebolaget Trianon Registered B verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Fastighets Aktiebolaget Trianon Registered B lädt voraussichtlich am 10.11.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

1 Analyst schätzt, dass Fastighets Aktiebolaget Trianon Registered B im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,370 SEK je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,440 SEK je Aktie gewesen.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 211,5 Millionen SEK aus – das entspräche einem Plus von 8,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 194,2 Millionen SEK in den Büchern standen.

Die Prognosen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 1,22 SEK, gegenüber 1,64 SEK je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 5 Analysten durchschnittlich 843,2 Millionen SEK im Vergleich zu 790,4 Millionen SEK im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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