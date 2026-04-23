Fastighets AB Balder Registered b Aktie
WKN DE: A3DM8U / ISIN: SE0017832488
|
23.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Fastighets Balder Registered B gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Fastighets Balder Registered B lädt voraussichtlich am 08.05.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
4 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 1,20 SEK je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 54,37 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 2,63 SEK je Aktie erzielt worden waren.
Auf der Umsatzseite erwarten 8 Analysten ein Plus von 2,69 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 3,51 Milliarden SEK. Im Vorjahreszeitraum waren noch 3,42 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.
Für das Fiskaljahr rechnen 11 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 4,71 SEK im Vergleich zu 6,23 SEK im Vorjahr. Den Umsatz sehen 12 Analysten durchschnittlich bei 14,12 Milliarden SEK, gegenüber 13,72 Milliarden SEK im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Fastighets AB Balder Registered Shs -B-
|
06:21
|Erste Schätzungen: Fastighets Balder Registered B gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
05.02.26
|Ausblick: Fastighets Balder Registered B stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
22.01.26
|Erste Schätzungen: Fastighets Balder Registered B verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
27.10.25
|Ausblick: Fastighets Balder Registered B vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Fastighets AB Balder Registered Shs -B-
Aktien in diesem Artikel
|Fastighets AB Balder Registered Shs -B-
|5,27
|-3,87%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerIran-Krieg und Ölpreisanstieg: ATX letztlich wenig bewegt -- DAX beendet Handel etwas tiefer -- Asiens Börsen schlussendlich schwächer
Der heimische Aktienmarkt pendelte im Donnerstagshandel um die Nulllinie, während der deutsche Leitindex tiefer tendierte. Die Wall Street bewegt sich seitwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Donnerstag in Rot.