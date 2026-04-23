Erste Schätzungen: Fastighets Balder Registered B gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Fastighets Balder Registered B lädt voraussichtlich am 08.05.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 1,20 SEK je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 54,37 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 2,63 SEK je Aktie erzielt worden waren.

Auf der Umsatzseite erwarten 8 Analysten ein Plus von 2,69 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 3,51 Milliarden SEK. Im Vorjahreszeitraum waren noch 3,42 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 11 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 4,71 SEK im Vergleich zu 6,23 SEK im Vorjahr. Den Umsatz sehen 12 Analysten durchschnittlich bei 14,12 Milliarden SEK, gegenüber 13,72 Milliarden SEK im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at