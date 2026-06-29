Fastighets AB Balder Registered b Aktie

Fastighets AB Balder Registered b für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3DM8U / ISIN: SE0017832488

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29.06.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Fastighets Balder Registered B präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Fastighets Balder Registered B wird voraussichtlich am 14.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Prognosen von 3 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 1,12 SEK. Dies würde einem Zuwachs von 33,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Fastighets Balder Registered B 0,840 SEK je Aktie vermeldete.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 7 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 4,15 Prozent auf 3,55 Milliarden SEK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,41 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 11 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,27 SEK, während im vorherigen Jahr noch 6,23 SEK erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 14,18 Milliarden SEK umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 13,72 Milliarden SEK waren.

Redaktion finanzen.at

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