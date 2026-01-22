Erste Schätzungen: Fastighets Balder Registered B verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Fastighets Balder Registered B wird sich voraussichtlich am 06.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

4 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 1,20 SEK. Das entspräche einer Verringerung von 47,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 2,27 SEK erwirtschaftet wurden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Fastighets Balder Registered B in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,86 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 3,46 Milliarden SEK im Vergleich zu 3,33 Milliarden SEK im Vorjahresquartal.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 11 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4,86 SEK, gegenüber 3,15 SEK je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 10 Analysten im Durchschnitt 13,76 Milliarden SEK, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 12,88 Milliarden SEK generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at