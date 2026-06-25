Erste Schätzungen: Fastighetsbolaget Emilshus Registered B präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Fastighetsbolaget Emilshus Registered B wird voraussichtlich am 10.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

2 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,785 SEK aus. Im letzten Jahr hatte Fastighetsbolaget Emilshus Registered B einen Gewinn von 0,650 SEK je Aktie eingefahren.

3 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 30,20 Prozent auf 277,3 Millionen SEK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 213,0 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 4 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 3,08 SEK prognostiziert. Im Vorjahr waren es 4,31 SEK je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,12 Milliarden SEK umgesetzt werden sollen, gegenüber 913,0 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at