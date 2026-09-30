Fastighetsbolaget Emilshus AB Registered b Aktie

Fastighetsbolaget Emilshus AB Registered b für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3DNXP / ISIN: SE0016785786

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
30.09.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Fastighetsbolaget Emilshus Registered B veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Fastighetsbolaget Emilshus Registered B wird voraussichtlich am 15.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.

In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,795 SEK je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Fastighetsbolaget Emilshus Registered B noch 1,32 SEK je Aktie eingenommen.

3 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 25,58 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 228,0 Millionen SEK. Dementsprechend gehen die Experten bei Fastighetsbolaget Emilshus Registered B für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 286,3 Millionen SEK aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 4 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 2,99 SEK prognostiziert. Im Vorjahr waren es 4,31 SEK je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,12 Milliarden SEK umgesetzt werden sollen, gegenüber 913,0 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Fastighetsbolaget Emilshus AB Registered Shs -B-

mehr Nachrichten

Analysen zu Fastighetsbolaget Emilshus AB Registered Shs -B-

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Fastighetsbolaget Emilshus AB Registered Shs -B- 44,00 0,46% Fastighetsbolaget Emilshus AB Registered Shs -B-

Letzte Top-Ranking Nachrichten

27.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 39
27.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 39: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
26.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
26.09.26 KW 39: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
25.09.26 KW 39: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX stärker erwartet -- Börsen in Asien mehrheitlich höher
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt werden am Dienstag mit Gewinnen erwartet. Anleger in Asien zeigen sich mehrheitlich in Kauflaune.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen