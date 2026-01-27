Fastly Aktie
WKN DE: A2PH9T / ISIN: US31188V1008
|
27.01.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Fastly legt Quartalsergebnis vor
Fastly wird voraussichtlich am 11.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Die Prognosen von 10 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,056 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Fastly noch ein Verlust pro Aktie von -0,230 USD in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Fastly in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,78 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 10 Analysten durchschnittlich bei 161,4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 140,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 10 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,053 USD im Vergleich zu -1,140 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 10 Analysten durchschnittlich bei 612,8 Millionen USD, gegenüber 543,7 Millionen USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Fastly
|
06:21
|Erste Schätzungen: Fastly legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
04.11.25
|Ausblick: Fastly stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
21.10.25
|Erste Schätzungen: Fastly legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
05.08.25
|Ausblick: Fastly informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Fastly
Aktien in diesem Artikel
|Fastly
|8,23
|4,90%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließt stabil -- DAX beendet Handel etwas höher -- Wall Street schlussendlich stärker -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt fiel am Montag zum Handelsschluss an die Nulllinie zurück. Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich etwas höher. An der Wall Street ging es nach oben. An den Börsen in Fernost ging es am Montag mehrheitlich nach unten.