Erste Schätzungen: Fastly legt Quartalsergebnis vor

Fastly wird voraussichtlich am 11.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 10 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,056 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Fastly noch ein Verlust pro Aktie von -0,230 USD in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Fastly in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,78 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 10 Analysten durchschnittlich bei 161,4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 140,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 10 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,053 USD im Vergleich zu -1,140 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 10 Analysten durchschnittlich bei 612,8 Millionen USD, gegenüber 543,7 Millionen USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at