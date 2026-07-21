Erste Schätzungen: Fastly verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Fastly wird sich voraussichtlich am 05.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.

Die Schätzungen von 12 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,066 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Fastly ein EPS von -0,260 USD je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal soll Fastly im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 173,9 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 12 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 148,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 16,95 Prozent gesteigert.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 12 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,326 USD, gegenüber -0,830 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 12 Analysten durchschnittlich auf 718,6 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 624,0 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at