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21.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Fastly veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Fastly lässt sich voraussichtlich am 04.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Fastly die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

12 Analysten schätzen, dass Fastly für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,119 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,200 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz gehen 12 Analysten von einem Zuwachs von 18,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 187,8 Millionen USD gegenüber 158,2 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Die Prognosen von 12 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,525 USD, gegenüber -0,830 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 12 Analysten durchschnittlich 741,0 Millionen USD im Vergleich zu 624,0 Millionen USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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