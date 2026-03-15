Erste Schätzungen: Fathom präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Fathom wird voraussichtlich am 30.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

1 Analyst schätzt, dass Fathom im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,110 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,290 USD je Aktie gewesen.

1 Analyst geht beim Umsatz von 97,5 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 6,28 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 91,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Insgesamt erwartet 1 Analyst für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen Verlust von -0,500 USD je Aktie, gegenüber -1,070 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzt 1 Analyst auf 427,4 Millionen USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 335,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at