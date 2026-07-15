Erste Schätzungen: Fatpipe präsentiert Quartalsergebnisse

Fatpipe stellt voraussichtlich am 30.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

3 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,053 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,050 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal soll Fatpipe nach den Prognosen von 3 Analysten 4,8 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 22,59 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3,9 Millionen USD umgesetzt worden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,293 USD, gegenüber 0,350 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 3 Analysten auf durchschnittlich 22,8 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 19,2 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at