Erste Schätzungen: FB Financial zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

FB Financial wird voraussichtlich am 21.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 6 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 1,12 USD je Aktie gegenüber 0,810 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten ein Minus von 17,25 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 176,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 212,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

6 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,86 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 2,48 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 610,2 Millionen USD, gegenüber 765,3 Millionen USD im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at