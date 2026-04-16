Federal Realty Investment Trust Registered Shs of Benef Interest Aktie
WKN DE: A3DB2A / ISIN: US3137451015
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16.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Federal Realty Investment Trust Registered gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Federal Realty Investment Trust Registered wird voraussichtlich am 01.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
5 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,694 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,720 USD je Aktie erzielt worden.
Die Schätzungen von 10 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 332,2 Millionen USD – ein Plus von 7,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Federal Realty Investment Trust Registered 309,2 Millionen USD erwirtschaften konnte.
Die Prognosen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 2,89 USD, gegenüber 4,68 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 12 Analysten durchschnittlich 1,36 Milliarden USD im Vergleich zu 1,28 Milliarden USD im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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