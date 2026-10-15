Federal Realty Investment Trust Registered Shs of Benef Interest Aktie
WKN DE: A3DB2A / ISIN: US3137451015
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15.10.2026 06:21:35
Erste Schätzungen: Federal Realty Investment Trust Registered legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Federal Realty Investment Trust Registered lädt voraussichtlich am 30.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 4 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,712 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Federal Realty Investment Trust Registered 0,690 USD je Aktie erwirtschaftet.
Die Schätzungen von 10 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 336,4 Millionen USD – ein Plus von 4,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Federal Realty Investment Trust Registered 322,3 Millionen USD erwirtschaften konnte.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 4 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 4,23 USD je Aktie, gegenüber 4,68 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 11 Analysten durchschnittlich bei 1,36 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 1,28 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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