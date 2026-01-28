Erste Schätzungen: Federal Realty Investment Trust Registered präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Federal Realty Investment Trust Registered wird voraussichtlich am 12.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Im Durchschnitt erwarten 5 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,737 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,750 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 11 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 5,52 Prozent auf 328,6 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 311,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

5 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,93 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 3,42 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 12 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 1,27 Milliarden USD, gegenüber 1,20 Milliarden USD im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at