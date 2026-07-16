Federal Realty Investment Trust Registered Shs of Benef Interest Aktie
WKN DE: A3DB2A / ISIN: US3137451015
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16.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Federal Realty Investment Trust Registered zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Federal Realty Investment Trust Registered wird sich voraussichtlich am 31.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.
4 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,718 USD gegenüber 1,78 USD im Vorjahresquartal.
Die Schätzungen von 11 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 332,1 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 6,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 311,5 Millionen USD in den Büchern standen.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 4 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 4,01 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 4,68 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 12 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,36 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 1,28 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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