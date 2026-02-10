Erste Schätzungen: Federal Signal mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Federal Signal präsentiert voraussichtlich am 25.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

7 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,07 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,810 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwarten 7 Analysten einen Zuwachs von 15,58 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 545,5 Millionen USD gegenüber 472,0 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Die Erwartungen von 7 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 4,14 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 3,50 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 7 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 2,13 Milliarden USD, gegenüber 1,86 Milliarden USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at