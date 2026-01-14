Erste Schätzungen: Federated Investors mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Federated Investors öffnet voraussichtlich am 29.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

Die Schätzungen von 7 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 1,21 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 16,35 Prozent erhöht. Damals waren 1,04 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Federated Investors in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,20 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 469,5 Millionen USD im Vergleich zu 426,0 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Die Erwartungen von 7 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 4,95 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 3,23 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 3 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 1,78 Milliarden USD, gegenüber 1,63 Milliarden USD im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at