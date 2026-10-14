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14.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Federated Investors präsentiert Quartalsergebnisse

Federated Investors stellt voraussichtlich am 29.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Prognosen von 7 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 1,43 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Federated Investors noch ein Gewinn pro Aktie von 1,34 USD in den Büchern gestanden.

4 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 504,9 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 6,91 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 472,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Insgesamt erwarten 7 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 5,48 USD je Aktie, gegenüber 5,13 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 4 Analysten durchschnittlich auf 2,00 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 1,81 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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