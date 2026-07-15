Erste Schätzungen: Federated Investors stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Federated Investors stellt voraussichtlich am 30.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Die Schätzungen von 7 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,19 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Federated Investors ein EPS von 1,16 USD je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal soll Federated Investors nach den Prognosen von 4 Analysten 488,3 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 14,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 426,6 Millionen USD umgesetzt worden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 7 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 5,37 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 5,13 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich auf 1,97 Milliarden USD, gegenüber 1,81 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at