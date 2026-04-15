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WKN: 914304 / ISIN: US3142111034

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15.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Federated Investors stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Federated Investors präsentiert in der voraussichtlich am 30.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

6 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 1,18 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 5,60 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 1,25 USD je Aktie erzielt worden waren.

Beim Umsatz gehen 4 Analysten von einem Zuwachs von 11,88 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 475,6 Millionen USD gegenüber 425,1 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 5,15 USD, gegenüber 5,13 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 1,96 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,81 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

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