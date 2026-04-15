Federated Investors Aktie
WKN: 914304 / ISIN: US3142111034
|
15.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Federated Investors stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Federated Investors präsentiert in der voraussichtlich am 30.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.
6 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 1,18 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 5,60 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 1,25 USD je Aktie erzielt worden waren.
Beim Umsatz gehen 4 Analysten von einem Zuwachs von 11,88 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 475,6 Millionen USD gegenüber 425,1 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 5,15 USD, gegenüber 5,13 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 1,96 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,81 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Federated Investors Inc.
|
06:21
|Erste Schätzungen: Federated Investors stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
28.01.26
|Ausblick: Federated Investors mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
14.01.26
|Erste Schätzungen: Federated Investors mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
29.10.25
|Ausblick: Federated Investors legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
15.10.25
|Erste Schätzungen: Federated Investors informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Federated Investors Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Federated Investors Inc.
|58,30
|3,55%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: ATX knapp in Grün -- DAX auf Richtungssuche -- Wall Street vor ruhigem Start -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich mit leichten Gewinnen, während sich der deutsche Leitindex auf Richtungssuche begibt. Die US-Börsen dürften sich zum Wochenmitte seitwärts bewegen. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Mittwoch mit Zuschlägen.