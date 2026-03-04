Erste Schätzungen: FedEx stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Die Prognosen der Experten für die kommende Bilanzvorlage von FedEx.

FedEx wird voraussichtlich am 19.03.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 28.02.2026 abgelaufen ist.

In Sachen EPS gehen 22 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 4,09 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte FedEx noch 3,76 USD je Aktie eingenommen.

In Sachen Umsatz gehen 17 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 23,44 Milliarden USD aus – eine Steigerung von 5,79 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte FedEx einen Umsatz von 22,16 Milliarden USD eingefahren.

Die Erwartungen von 27 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 18,63 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 16,81 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 23 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 92,71 Milliarden USD, gegenüber 87,93 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at