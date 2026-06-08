Erste Schätzungen: FedEx vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

FedEx stellt voraussichtlich am 23.06.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.05.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Die Prognosen von 20 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 5,92 USD. Dies würde einer Verringerung von 13,95 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem FedEx 6,88 USD je Aktie vermeldete.

Im abgelaufenen Quartal soll FedEx nach den Prognosen von 16 Analysten 24,01 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 8,05 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 22,22 Milliarden USD umgesetzt worden.

Die Erwartungen von 25 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 19,80 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 16,81 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 22 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 93,67 Milliarden USD, gegenüber 87,93 Milliarden USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at