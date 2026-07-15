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WKN DE: A2ACKK / ISIN: NL0011585146

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Ausblick 15.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Ferrari legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Erste Schätzungen: Ferrari legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Mit Spannung warten die Anleger auf die Bilanz von Ferrari.

Ferrari wird voraussichtlich am 30.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Schätzungen von 9 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 2,50 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Ferrari ein EPS von 2,38 EUR je Aktie vermeldet.

Ferrari soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,88 Milliarden EUR abgeschlossen haben – davon gehen 12 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,79 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 26 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 9,66 EUR aus. Im Vorjahr waren 8,97 EUR je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 25 Analysten im Durchschnitt 7,56 Milliarden EUR, nachdem im Vorjahr 7,15 Milliarden EUR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

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