Erste Schätzungen: Ferrari verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Ferrari lädt voraussichtlich am 03.11.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Im Schnitt gehen 9 Analysten von einem Gewinn von 2,36 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 2,14 EUR je Aktie erzielt worden.

12 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 1,90 Milliarden EUR – das wäre ein Zuwachs von 7,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,77 Milliarden EUR umgesetzt worden waren.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 23 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 9,86 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 8,97 EUR je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 22 Analysten im Schnitt von insgesamt 7,64 Milliarden EUR aus im Gegensatz zu 7,15 Milliarden EUR Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at