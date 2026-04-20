Ferrari Aktie

Ferrari für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2ACKK / ISIN: NL0011585146

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Analysten-Prognosen 20.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Ferrari zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Erste Schätzungen: Ferrari zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Mit diesen Ergebnissen rechnen Experten für die anstehende Ferrari-Bilanz.

Ferrari wird voraussichtlich am 05.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

9 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 2,28 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 2,30 EUR je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 11 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 1,82 Milliarden EUR – ein Plus von 1,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Ferrari 1,79 Milliarden EUR erwirtschaften konnte.

Die Prognosen von 25 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 9,65 EUR, gegenüber 8,97 EUR je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 24 Analysten durchschnittlich 7,57 Milliarden EUR im Vergleich zu 7,15 Milliarden EUR im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Ferrari N.V.

mehr Nachrichten

Analysen zu Ferrari N.V.

mehr Analysen
01.04.26 Ferrari Buy Deutsche Bank AG
01.04.26 Ferrari Buy UBS AG
01.04.26 Ferrari Outperform Bernstein Research
01.04.26 Ferrari Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.04.26 Ferrari Overweight Barclays Capital
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Ferrari N.V. 312,90 -1,32% Ferrari N.V.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

19.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 16: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
19.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 16
18.04.26 KW 16: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
18.04.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17.04.26 KW 16: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Asiens Börsen in Grün
Die Börsen in Fernost nehmen zum Wochenbeginn Fahrt auf.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen