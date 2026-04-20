Ferrari Aktie
WKN DE: A2ACKK / ISIN: NL0011585146
|Analysten-Prognosen
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20.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Ferrari zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Ferrari wird voraussichtlich am 05.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
9 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 2,28 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 2,30 EUR je Aktie erzielt worden.
Die Schätzungen von 11 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 1,82 Milliarden EUR – ein Plus von 1,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Ferrari 1,79 Milliarden EUR erwirtschaften konnte.
Die Prognosen von 25 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 9,65 EUR, gegenüber 8,97 EUR je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 24 Analysten durchschnittlich 7,57 Milliarden EUR im Vergleich zu 7,15 Milliarden EUR im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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