Erste Schätzungen: Ferronordic Machines Registered gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Ferronordic Machines Registered lädt voraussichtlich am 13.05.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 0,800 SEK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Ferronordic Machines Registered ein EPS von -10,320 SEK je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst ein Minus von 5,22 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Der Experte prognostiziert einen Umsatz von 1,14 Milliarden SEK. Im Vorjahreszeitraum waren noch 1,21 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

Die Erwartung von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Gewinn von 5,25 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -13,660 SEK je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnet 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 4,72 Milliarden SEK, gegenüber 4,57 Milliarden SEK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at