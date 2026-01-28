Ferronordic Machines AB Registered Shs Aktie
WKN DE: A2H6L7 / ISIN: SE0005468717
|
28.01.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Ferronordic Machines Registered öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Ferronordic Machines Registered öffnet voraussichtlich am 12.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.
1 Analyst prognostiziert einen Verlust je Aktie von -0,010 SEK gegenüber 0,650 SEK im Vorjahresquartal.
1 Analyst erwartet beim Umsatz einen Abschlag von 17,61 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 1,31 Milliarden SEK. Demnach geht der Experte für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 1,08 Milliarden SEK aus.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 1 Analyst ein Verlust je Aktie von -14,670 SEK prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es -6,150 SEK je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzt 1 Analyst , dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 4,44 Milliarden SEK umgesetzt werden sollen, gegenüber 4,72 Milliarden SEK im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Ferronordic Machines AB Registered Shs
|
28.01.26
|Erste Schätzungen: Ferronordic Machines Registered öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
12.11.25
|Ausblick: Ferronordic Machines Registered präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
29.10.25
|Erste Schätzungen: Ferronordic Machines Registered veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
13.08.25
|Ausblick: Ferronordic Machines Registered verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
30.07.25
|Erste Schätzungen: Ferronordic Machines Registered präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Ferronordic Machines AB Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Ferronordic Machines AB Registered Shs
|52,80
|1,54%