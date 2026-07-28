Erste Schätzungen: Ferronordic Machines Registered vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Ferronordic Machines Registered wird voraussichtlich am 12.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.

1 Analyst schätzt, dass Ferronordic Machines Registered im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,730 SEK je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -3,510 SEK je Aktie gewesen.

1 Analyst erwartet auf der Umsatzseite eine Steigerung von 6,53 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,09 Milliarden SEK. Dementsprechend geht der Experte bei Ferronordic Machines Registered für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 1,16 Milliarden SEK aus.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr gibt 1 Analyst ab. Er prognostiziert einen Gewinn von 5,65 SEK je Aktie, gegenüber -13,660 SEK je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sah 1 Analyst bei 4,83 Milliarden SEK. Im Vorjahr waren 4,57 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at