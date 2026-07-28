Mehr als Raketen: Fokus auf Unternehmen der Space Economy. Hier mehr erfahren! -W-

Ferronordic Machines AB Registered Shs Aktie

Ferronordic Machines AB Registered Shs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2H6L7 / ISIN: SE0005468717

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
28.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Ferronordic Machines Registered vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Ferronordic Machines Registered wird voraussichtlich am 12.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.

1 Analyst schätzt, dass Ferronordic Machines Registered im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,730 SEK je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -3,510 SEK je Aktie gewesen.

1 Analyst erwartet auf der Umsatzseite eine Steigerung von 6,53 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,09 Milliarden SEK. Dementsprechend geht der Experte bei Ferronordic Machines Registered für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 1,16 Milliarden SEK aus.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr gibt 1 Analyst ab. Er prognostiziert einen Gewinn von 5,65 SEK je Aktie, gegenüber -13,660 SEK je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sah 1 Analyst bei 4,83 Milliarden SEK. Im Vorjahr waren 4,57 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Ferronordic Machines AB Registered Shs

mehr Nachrichten