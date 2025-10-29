Ferronordic Machines AB Registered Shs Aktie
Erste Schätzungen: Ferronordic Machines Registered veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Ferronordic Machines Registered stellt voraussichtlich am 13.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,075 SEK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -6,070 SEK je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite soll Ferronordic Machines Registered 2 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 1,09 Milliarden SEK verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 4,25 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Ferronordic Machines Registered 1,14 Milliarden SEK umsetzen können.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -13,290 SEK, wohingegen im Vorjahr noch -6,150 SEK vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 4,59 Milliarden SEK erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 4,72 Milliarden SEK waren.
