Fertiglobe Aktie
WKN DE: A3C82D / ISIN: AEF000901015
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13.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Fertiglobe legt Quartalsergebnis vor
Fertiglobe lädt voraussichtlich am 28.07.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
4 Analysten schätzen, dass Fertiglobe für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,018 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,010 AED je Aktie erwirtschaftet.
Laut einer Schätzung von 3 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 843,2 Millionen USD betragen, verglichen mit 2,08 Milliarden AED im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
Für das Fiskaljahr rechnen 12 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,068 USD, gegenüber 0,190 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 11 Analysten durchschnittlich auf 3,42 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 10,38 Milliarden AED generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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