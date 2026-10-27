FFLSmidth Aktie

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WKN: 860885 / ISIN: DK0010234467

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27.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: FFLSmidth präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

FFLSmidth stellt voraussichtlich am 11.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Im Durchschnitt erwarten 7 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 6,27 DKK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 7,00 DKK je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll FFLSmidth in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,68 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 10 Analysten durchschnittlich bei 3,72 Milliarden DKK. Im Vorjahresviertel waren noch 3,45 Milliarden DKK in den Büchern gestanden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 8 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 39,97 DKK je Aktie, gegenüber 0,100 DKK je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 14 Analysten durchschnittlich bei 15,07 Milliarden DKK. Im Vorjahr waren 14,61 Milliarden DKK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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