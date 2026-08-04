Erste Schätzungen: FFLSmidth stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

FFLSmidth stellt voraussichtlich am 19.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 7 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 5,59 DKK je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte FFLSmidth -8,100 DKK je Aktie erwirtschaftet.

10 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 5,86 Prozent auf 3,58 Milliarden DKK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,38 Milliarden DKK in den Büchern gestanden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 28,50 DKK, gegenüber 0,100 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 13 Analysten auf durchschnittlich 14,82 Milliarden DKK geschätzt, nachdem im Vorjahr 14,61 Milliarden DKK generiert wurden.

Redaktion finanzen.at