03.02.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: FFLSmidth veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

FFLSmidth wird voraussichtlich am 18.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

7 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 6,12 DKK. Das entspräche einer Verringerung von 2,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 6,30 DKK erwirtschaftet wurden.

In Sachen Umsatz gehen 10 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 3,87 Milliarden DKK aus – eine Minderung von 27,33 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte FFLSmidth einen Umsatz von 5,33 Milliarden DKK eingefahren.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 23,25 DKK im Vergleich zu 17,90 DKK im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 14 Analysten durchschnittlich bei 14,43 Milliarden DKK, gegenüber vorherig erwirtschafteten 20,19 Milliarden DKK.

Redaktion finanzen.at

