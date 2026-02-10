Fidelis Insurance Holdings Aktie
10.02.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Fidelis Insurance legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Fidelis Insurance lädt voraussichtlich am 25.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
10 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 1,06 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -1,090 USD je Aktie erzielt worden.
Die Schätzungen von 6 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 728,2 Millionen USD – ein Plus von 7,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Fidelis Insurance 680,5 Millionen USD erwirtschaften konnte.
10 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 1,93 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren 0,980 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 3,29 Milliarden USD, gegenüber 2,42 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.
