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Fidelis Insurance Holdings Aktie

Fidelis Insurance Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3EDHE / ISIN: BMG3398L1182

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28.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Fidelis Insurance legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Fidelis Insurance stellt voraussichtlich am 12.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Die Schätzungen von 10 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,879 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 388,33 Prozent erhöht. Damals waren 0,180 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

6 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 34,88 Prozent auf 787,0 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 583,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,58 USD, während im vorherigen Jahr noch 2,12 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 3,54 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 2,48 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at

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