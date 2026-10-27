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WKN DE: A3EDHE / ISIN: BMG3398L1182

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27.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Fidelis Insurance öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Fidelis Insurance stellt voraussichtlich am 11.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

10 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,722 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,25 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite soll Fidelis Insurance 6 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 694,6 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 7,35 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Fidelis Insurance 647,0 Millionen USD umsetzen können.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,06 USD, wohingegen im Vorjahr noch 2,12 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 3,79 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 2,48 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at

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