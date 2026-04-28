Fidelis Insurance Holdings Aktie
WKN DE: A3EDHE / ISIN: BMG3398L1182
|
28.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Fidelis Insurance stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Fidelis Insurance wird voraussichtlich am 13.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Die Prognosen von 10 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,735 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Fidelis Insurance noch ein Verlust pro Aktie von -0,380 USD in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz gehen 6 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 903,2 Millionen USD aus – eine Steigerung von 38,25 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Fidelis Insurance einen Umsatz von 653,3 Millionen USD eingefahren.
Die Erwartungen von 10 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,32 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 2,12 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 6 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 3,41 Milliarden USD, gegenüber 2,48 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Fidelis Insurance Holdings Ltd Registered Shs
|
06:21
|Erste Schätzungen: Fidelis Insurance stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
24.02.26
|Ausblick: Fidelis Insurance veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
10.02.26
|Erste Schätzungen: Fidelis Insurance legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
11.11.25
|Ausblick: Fidelis Insurance öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
28.10.25
|Erste Schätzungen: Fidelis Insurance legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Fidelis Insurance Holdings Ltd Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Fidelis Insurance Holdings Ltd Registered Shs
|17,90
|1,13%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließt fester -- DAX geht leichter aus dem Handel -- US-Börsen schließen schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich mit Verlusten
Der heimische Markt konnte am Dienstag moderat zulegen. Der deutsche Leitindex bewegte sich etwas nach unten. An den US-Börsen waren Verluste zu sehen. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag abwärts.