Fidelis Insurance Holdings Aktie

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WKN DE: A3EDHE / ISIN: BMG3398L1182

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28.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Fidelis Insurance stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Fidelis Insurance wird voraussichtlich am 13.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Prognosen von 10 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,735 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Fidelis Insurance noch ein Verlust pro Aktie von -0,380 USD in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz gehen 6 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 903,2 Millionen USD aus – eine Steigerung von 38,25 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Fidelis Insurance einen Umsatz von 653,3 Millionen USD eingefahren.

Die Erwartungen von 10 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,32 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 2,12 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 6 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 3,41 Milliarden USD, gegenüber 2,48 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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