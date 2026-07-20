Fidelity National Information Services Aktie

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WKN DE: A0H1FP / ISIN: US31620M1062

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20.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Fidelity National Information Services mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Fidelity National Information Services äußert sich voraussichtlich am 04.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

24 Analysten schätzen im Schnitt, dass Fidelity National Information Services im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,47 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,900 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz gehen 20 Analysten von einem Zuwachs von 29,35 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 3,38 Milliarden USD gegenüber 2,62 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Der Ausblick von 27 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 6,28 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,730 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 23 Analysten auf durchschnittlich 13,80 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 10,68 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

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