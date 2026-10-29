Erste Schätzungen: FIEM Industries stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

FIEM Industries stellt voraussichtlich am 12.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

1 Analyst schätzt, dass FIEM Industries für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 27,80 INR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 24,19 INR je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal soll FIEM Industries nach den Prognosen von 2 Analysten 8,30 Milliarden INR umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 16,01 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 7,15 Milliarden INR umgesetzt worden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 111,74 INR, gegenüber 97,11 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 32,95 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 28,14 Milliarden INR erwirtschaftet wurden.

Redaktion Finanzen.net