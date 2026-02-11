Erste Schätzungen: Fiera Capital A präsentiert Quartalsergebnisse

Fiera Capital A wird voraussichtlich am 26.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

5 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,250 CAD aus. Im letzten Jahr hatte Fiera Capital A einen Gewinn von 0,000 CAD je Aktie eingefahren.

4 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 188,8 Millionen CAD – das wäre ein Abschlag von 9,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 207,8 Millionen CAD umgesetzt worden waren.

Insgesamt erwarten 5 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,938 CAD je Aktie, gegenüber 0,230 CAD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 4 Analysten durchschnittlich auf 681,7 Millionen CAD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 708,4 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

