Fiera Capital a Aktie
WKN DE: A1C4LJ / ISIN: CA31660A1030
|
11.02.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Fiera Capital A präsentiert Quartalsergebnisse
Fiera Capital A wird voraussichtlich am 26.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
5 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,250 CAD aus. Im letzten Jahr hatte Fiera Capital A einen Gewinn von 0,000 CAD je Aktie eingefahren.
4 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 188,8 Millionen CAD – das wäre ein Abschlag von 9,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 207,8 Millionen CAD umgesetzt worden waren.
Insgesamt erwarten 5 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,938 CAD je Aktie, gegenüber 0,230 CAD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 4 Analysten durchschnittlich auf 681,7 Millionen CAD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 708,4 Millionen CAD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
