Erste Schätzungen: Fiera Capital A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Fiera Capital A gibt voraussichtlich am 07.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Im Durchschnitt erwarten 6 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,235 CAD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,030 CAD je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend erwarten 4 Analysten einen Zuwachs von 15,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 161,2 Millionen CAD gegenüber 139,3 Millionen CAD im Vorjahrszeitraum.

Die Schätzungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,983 CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,360 CAD einfahren können. Beim Umsatz gehen 5 Analysten von durchschnittlich 668,6 Millionen CAD aus, nachdem im Vorjahr 655,2 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at