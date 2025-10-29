Erste Schätzungen: Fiera Capital A stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Fiera Capital A wird voraussichtlich am 13.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

5 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,214 CAD aus. Im letzten Jahr hatte Fiera Capital A einen Gewinn von 0,120 CAD je Aktie eingefahren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Fiera Capital A in dem im September abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,20 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 166,3 Millionen CAD im Vergleich zu 166,6 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,952 CAD aus. Im Vorjahr waren 0,230 CAD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten im Durchschnitt 692,1 Millionen CAD, nachdem im Vorjahr 708,4 Millionen CAD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at