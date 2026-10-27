Fiera Capital a Aktie

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WKN DE: A1C4LJ / ISIN: CA31660A1030

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27.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Fiera Capital A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Fiera Capital A wird voraussichtlich am 11.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

7 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,206 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,050 CAD je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 155,4 Millionen CAD aus – das entspräche einem Minus von 10,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 173,9 Millionen CAD in den Büchern standen.

7 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,907 CAD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,360 CAD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 639,0 Millionen CAD, gegenüber 655,2 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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